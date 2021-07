'Boskantse kleuters houden een plek in mijn hart’

Man rijdt tegen lichtmast op kruispunt in Best, auto is zwaar beschadigd

4 juli BEST - Een bestuurder is zondagavond rond 18.00 uur met zijn auto tegen een lichtmast gebotst op de Willem de Zwijgerweg in Best. Hij reed op een kruispunt de middenberm in en belandde daarbij tegen een lichtmast. Hij is met de schrik vrijgekomen. De auto is zwaar beschadigd geraakt.