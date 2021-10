Botsing op A2 bij Best: inzittenden overgebracht naar het ziekenhuis

Jaarmarkt Son en Breugel in oktober: Regen, regen en nog eens regen

3 oktober SON EN BREUGEL - De Jaarmarkt in Son en Breugel is inmiddels een begrip. Bezoekers weten dat het evenement staat voor een middagje slenteren langs kraampjes, iets lekkers eten of meenemen naar huis en horen wat sommige verenigingen of stichtingen te bieden hebben.