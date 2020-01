Bouw appartementen in Best positief ontvangen

Team van de Laar baalt van neutralisa­tie Dakar-etap­pe: ‘Wisten dat uitdaging in het einde van de proef zat’

15 januari Het was een domper voor Team Van de Laar toen ze halverwege de tiende Dakar-etappe in de gaten kregen dat het tweede deel niet door zou gaan. ,,We wisten dat de uitdaging in het einde van de proef zat. Daar zaten we op te wachten. Het is jammer dat dat niet door kon gaan, want daar hadden we onze zinnen op gezet.”