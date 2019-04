Bouw complex Best vertraagd

Bestuursrechter D. de Lange schorst de omgevingsvergunning die de gemeente Best op 24 januari van dit jaar verleende. Hij wil daarmee voorkomen dat de projectontwikkelaar, GRIP op Vastgoed BV in Best, alvast kan beginnen met de sloop van De Vonk en de bouw van het appartementencomplex. Daarmee zou een onomkeerbare situatie ontstaan, meent de rechter. Want de gemeente Best moet nu een nieuwe omgevingsvergunning afgeven waartegen Klompers opnieuw bezwaar kan maken.

Drie bouwlagen

In de woonwijk staan woningen van een of twee bouwlagen met een kap. Appartementencomplex Speelheiderhof telt echter drie bouwlagen met een plat dak. Tijdens de rechtszitting betoogden gemeente en projectontwikkelaar dat het complex eruit gaat zien als gebouw van twee verdiepingen met een kap omdat de derde verdieping wordt bedekt met horizontale dakpannen.

Daarin gaat de rechter niet mee. Hij heeft in het woordenboek opgezocht wat het woord 'kap' betekent. De Van Dale spreekt van een 'schuine kap van een woning'. 'In dit geval is er dus geen sprake van een kap, omdat enige helling in de bebouwing boven de eerste bouwlaag ontbreekt', schrijft hij in zijn uitspraak. Daarmee past het appartementencomplex dus niet in het karakter van de wijk. Dat het pand van 9,30 meter hoger zou worden dan de toegestane bouwhoogte van 6.40 meter vindt de rechter geen punt. De gemeente mag daar immers van afwijken als dat 'geen onevenredige hinder oplevert voor het woon- en leefklimaat'.