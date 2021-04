Bouwen in Son voor jongeren met zorgindicatie

Een overbodige vergadering was het, want de raad had al besloten dat er gebouwd moet worden voor jongeren met een beperking. Wethouder John Frenken vond dat met het bouwplan van woningcorporatie Thuis voor 45 sociale huurwoningen, waarvan twintig units bedoeld voor jongeren met een zorgindicatie, de kaders waren gewijzigd. De gecombineerde commissie Grondgebiedzaken en Burgerzaken werd daarom geraadpleegd.

Oude Vijverbergschool

De verbijstering was groot, want het plan van Thuis was geheel conform het besluit van de gemeenteraad anderhalf jaar geleden. Toen was al besloten om aan de Ruysdaelstraat in Son, waar nu nog de oude Vijverbergschool staat, voor deze doelgroep een gebouw neer te zetten met 15 tot 25 wooneenheden voor jongeren met een WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie. ,,In gelul kun je niet wonen”, was de ferme breed gedeelde conclusie van Joris van Dam (PvdA/Groen Links), nadat Frenken zijn standpunt had toegelicht. En als argument om alleen sociale huurwoningen voor iedereen te bouwen gaf dat het bouwen van zorgwoningen ‘juridisch een ander regime’ vraagt.

Jongeren met een zwaardere zorgbehoefte

Even terug naar december 2019. De politiek had al maanden gesproken over de invulling van dertien inbreidingslocaties in het voorstel Kaders als Koers. De Stichting Doorpakken Wonen, die zich sterk maakt voor huisvesting van jongeren met een beperking, miste in dat voorstel een bouwlocatie voor jongeren met een zwaardere zorgbehoefte. Met succes heeft Doorpakken al appartementen op twee locaties voor jongeren met een lichte beperking samen met Thuis gerealiseerd. De politiek bleek het eens met Doorpakken en hoewel het college toen ook al tegenspartelde, besloot de raad in december 2019 unaniem dat er een plek moest komen voor deze doelgroep op de locatie Ruysdaelstraat.

Thuis mag verder met uitwerking

Woningcorporatie Thuis ging samen met Doorpakken aan de slag en kondigde in maart in de lokale krant aan dat er een plan klaar ligt. Frenken was ontstemd dat de gemeente hier niet bij betrokken werd, ook omdat Thuis volgens hem van de afgesproken kaders afweek. Dat vond de commissie dus niet. Thuis mag verder met de uitwerking. Sterker nog, Don Pasenea (VVD) vroeg: “Wat heeft de wethouder het afgelopen anderhalf jaar dan gedaan. U had zelf initiatief moeten nemen om met Thuis en Doorpakken te gaan praten.” Frenken reageerde daar niet op. Hij houdt het er op dat hij nu verder kan, en dat er sociale huurwoningen komen met genoeg units voor jongeren met een zorgindicatie.