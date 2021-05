Bouwer Janssen de Jong ziet resultaten stijgen ondanks corona; Caribische activiteiten lijden onder lockdown

‘Ikea-pak­ket voor gevorder­den’ is straks de nieuwe bouwplek voor carnavals­min­nend Best

15 mei BEST - Door alle festiviteiten ging een streep vanwege corona, maar toch gaat 2021 in Best de boeken in als belangrijk 'carnavalsjaar’. Aan de Eindhovenseweg Zuid is begonnen met de bouw van een nieuwe, centrale bouwplek voor praalwagens. Al heeft die nu nog vooral wat weg van een gigantisch ‘Ikea-bouwpakket’.