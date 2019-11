Bouwgrond is blok aan been van gemeente Best

BEST - Het huishoudboekje van de gemeente Best is voor komend jaar keurig op orde. De optelsom van uitgaven en inkomsten laat zien dat er sprake is van een goed evenwicht. Jaarlijks gaat er iets meer dan 82 miljoen euro om.

De gemeenteraad van Best zal maandag dan ook weinig problemen hebben om de voorgestelde begroting over 2020 te accepteren. Bij voorbereidende besprekingen bleek al dat er weinig tot geen pijnpunten zijn. Een bommetje werd voortijdig onschadelijk gemaakt: het ambtelijk idee om de onroerend zaakbelasting (OZB) met één procent te verhogen. Dat zou een halve ton opbrengen, maar de voltallige raad wees dat af. Dat is dus uit de begroting geschrapt.

Maar onder de oppervlakte sluimert toch een behoorlijk financieel probleem. Best heeft de afgelopen jaren op grote schaal grond aangekocht om te kunnen voldoen aan de wens van de regio-gemeenten om vierduizend woningen te bouwen. De gemeente wilde de gronden in eigen bezit hebben om zeggenschap te kunnen behouden over de bouw en niet afhankelijk te zijn van de wensen van projectontwikkelaars.

Maar de vraag naar woningen nam, als gevolg van de wereldwijde economische crisis, sterk af en trekt pas sinds kort weer aan. Maar die vierduizend huizen die Best zou bouwen komen er niet. In plan Aarlesche Erven zijn nu 880 woningen voorzien, in de Steegsche Velden komen er nog eens 120. Samen duizend. Die worden in de komende twee jaar gebouwd. Na 2022 valt de nieuwbouw terug op rond de vijftig huizen per jaar.

Verlies

Best zit dus met een grote hoeveelheid aan grond waar voorlopig niet op gebouwd gaat worden. De bruto boekwaarde van bouwgrond in exploitatie heeft een waarde van bijna 62 miljoen euro. Dat geld moet terugverdiend worden door uitgifte van bouwgrond. Maar er wordt rekening gehouden op een verlies van ruim 21 miljoen euro. Daarvoor moet de gemeente dus voorzieningen treffen.

In een besloten raadsvergadering gaf wethouder Marc van Schuppen, die grondbeleid in portefeuille heeft, deze week een toelichting op de manier waarop de tekorten zijn opgebouwd. Dat heeft volgens raadsleden die dit aanhoorden geen invloed op de begroting voor komend jaar, want het verlies is al afgedekt. Het was voor hen ook geen verrassing, want de problemen met het grondbezit zijn al langer bekend.