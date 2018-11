Bouwplan op locatie buurthuis De Voeg in Best

Video Vrouw die moordaan­slag overleefde in Best aan het woord in Bureau Brabant: ‘Ik wilde overleven’

18:27 BEST - Op bewakingsbeelden van Bureau Brabant is te zien hoe de 39-jarige vrouw in Best op 7 mei van dichtbij is beschoten door een man met een helm op. Ze zette net haar vuilnis buiten in de ochtend, toen de schutter ineens aankwam lopen. De beelden laten zien hoe de schutter op haar richt en schiet, waarna ze wegrent.