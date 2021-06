Als je ineens andere zorgen krijgt als kind: boek over jonge mantelzorgers

Nu is Inge Duijmelinck 19 jaar, woont in Eindhoven, studeert pedagogiek en heeft een kinderboek geschreven voor jonge mantelzorgers.

Quote Ouders en leerkrach­ten kunnen samen dit boekje met de jonge mantelzor­ger lezen Na een lange revalidatieperiode kwam Duijmelincks vader weer thuis wonen. Aan de buitenkant is er weinig te zien aan haar vader. Maar zwaar hersenletsel heeft tot op de dag van vandaag gevolgen voor zijn functioneren. Fysiek redt haar vader zichzelf prima. Op het mentale aspect is er veel veranderd. Net voor het ongeluk was Duijmelinck nog met een vader-dochter uitstapje naar de bioscoop geweest om de James Bond film Skyfall te bekijken. ,,Dat zit er nu niet meer in. Dergelijke uitstapjes geven nu veel te veel prikkels.”

Duimelinck merkte als kind dat ze door deze ervaring anders in het leven staat dan de meeste klasgenootjes destijds. ,,Daar waar bijvoorbeeld kinderen zich druk maakten om een gummetje die ze kwijt waren, dacht ik bij mezelf ‘Waar maak je je toch druk om. Koop een nieuwe en het is opgelost’.”

Gelijkgestemden

In Nuenen was geen ‘jonge mantelzorger-groep’. Duijmelinck sloot zich aan bij een groep jonge mantelzorgers in Son en Breugel die via de LEVgroep bijeen komen: ,,Je voelt dat je in een groep gelijkgestemden terecht komt. Er was ruimte voor ontspanning, maar ook voor serieuze gesprekken. Ik heb er een vriendin aan overgehouden.”

Vanuit de opleiding Pedagogiek kreeg Duijmelinck de opdracht om een product op pedagogisch vlak te ontwerpen wat nog niet op de markt is. Het onderwerp was al snel duidelijk. ,,Ik wilde iets ontwerpen voor jonge mantelzorgers. Voor volwassenen, pubers en bovenbouw basisschool is er wel het één en ander, maar voor jongere kinderen weinig tot niets.” Duijmelinck ontwierp een kinderboek met als titel ‘Jij bent niet alleen’. Dat is ook wat ze jonge mantelzorgers mee wil geven: ,,Je staat er niet alleen voor.”

Tips

Het boek ‘Jij bent niet alleen’ is een (voorlees)boek met een aantal verhalen en tips. Duijmelinck: ,,Ouders en leerkrachten kunnen samen dit boekje met de jonge mantelzorger lezen en krijgen de mogelijkheid om op het niveau van het kind het gesprek aan te gaan.”

Over een schaap dat zich alleen voelt en de situatie thuis niet los kan laten. Of over een verdrietig eendje wiens hoofd vol zit met zorgen en emoties. Het eendje snapt die emoties niet. Moeder­eend wil helpen en komt met het idee van een herinneringsdoos. Een herinneringsdoos is een doos met spulletjes waar je vrolijk van wordt en kan helpen op de momenten wanneer het kind even zijn gedachten wil verzetten.

Wie interesse heeft in het boek, kan mailen naar jbna.boek@gmail.com. Duijmelinck is al blij als er ook maar één kindje zich geholpen voelt met haar boek.