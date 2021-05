Alternatief voor Samenloop Son en Breugel

Wijns: ,,We wisten dat (oud)kankerpatiënten uitkeken naar het evenement. Samenloop was een evenement met emotie. Met lading.”

De organisatie koos ervoor om het nieuws even te laten bezinken. Na twee weken bleek het team unaniem in haar besluit dat ze een indrukwekkend nieuw evenement – met kanker als thema – volgend jaar neer wil zetten. ,,We waren samen aan een reis begonnen. Die reis is geannuleerd door KWF. We gaan op zoek naar een nieuwe bestemming, maar wel met hetzelfde doel; aandacht, bewustwording en het bespreekbaar maken van kanker.”

Meer vrijheid

Het KWF had strakke kaders. Nu Son en Breugel zelf een evenement gaat organiseren geeft dat ook vrijheid. ,,Nu we meer vrijheid hebben, kunnen we het invullen zoals we willen. Het wordt een evenement van verbinding.” De organisatie is blij dat iedereen die betrokken was bij SamenLoop zijn schouders wil blijven zetten onder een nieuw evenement.