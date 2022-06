Naar het circus in plaats van de sportschool: ‘Een uitgebalanceerde training op een eenwieler’

BEST - Of je nu groot, klein, dapper of niet of helemaal niet lenig bent: het maakt niet uit. Tenminste, dat beweert Ferko Adamczyk, de oprichter van jeugdcircus Jongleers uit Best. Het circus hield zaterdag een open dag.

Tijdens de open dag van jeugdcircus Jongleers uit Best konden nieuwsgierigen zelf eens ervaren welke ‘circusdiscipline’ bevalt. Acrobatiek, eenwielerfietsen of toch liever jongleren? Er is voor elk wat wils. Nieuwe jeugdleden zijn zeer welkom, maar ook volwassenen kunnen elke week komen trainen.

Quote Het is uiteinde­lijk een uit de hand gelopen hobby geworden Ferko Adamczyk

Op een eenwieler fietsen vraagt natuurlijk om andere kwaliteiten dan met een diabolo jongleren. ,,Maar dat maakt het juist zo veelzijdig”, meent Adamczyk. Hij richtte achttien jaar geleden Jeugdcircus Jongleers op in Best. Op zijn middelbare school kreeg hij tijdens gym een ‘circusblok’. ,,Dan ging je een paar weken circusdisciplines doen. Mijn broer had dat het jaar ervoor al gedaan en daarom stond er bij ons een eenwielerfiets in de schuur. Ik oefende een weekend en de maandag erna kon ik het.”

Hobby loopt uit de hand, nu les aan 23 kinderen

Het bleef niet bij fietsen: hij ging zich ook toeleggen op jongleren en diabolo. ,,Het is uiteindelijk een uit de hand gelopen hobby geworden”, zegt hij met een grote lach. ,,We huurden met een aantal volwassenen een zaaltje waar we trainden, er gingen wat kinderen meedoen en zo is het gekomen. Nu geven we elke vrijdag les aan twee groepen, zo’n 23 kinderen tussen de 10 en 18 jaar.”

Adamczyk vervolgt: ,,Kinderen komen vanwege een diabolo-rage bij ons en willen niks anders doen dan dat. Terwijl wij ze juist een brede basis willen aanleren. Dus óók acrobatiek, jongleren of op die eenwielerfiets balanceren. Als je van alles geproefd hebt, weet je immers veel beter wat je leuk vindt. Voor ons is het ook handig als ze allround zijn. Want dan kunnen we makkelijker groepjes maken voor optredens. Ze zijn dan breed inzetbaar en daar heb je meer aan dan wanneer ze alleen heel goed zijn met de diabolo.”

Niet gevaarlijk

’s Maandags oefenen er zo’n acht tot tien volwassenen. ,,Het is eigenlijk heel uitgebalanceerd, die training. Met acrobatiek train je je uithoudingsvermogen, op die eenwieler je balans en met het jongleren natuurlijk de hand-oog-coördinatie. Gevaarlijk is het niet. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, maar dat is met elke sport zo.”

Op 16 en 17 juli verzorgt jeugdcircus Jongleers optredens. Op jongleers.nl kunnen kaartjes worden gekocht. Ook kunnen geïnteresseerden zich daar aanmelden als lid.