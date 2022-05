Oekraïeners bakken Sonse Houwens ‘flaai’ bij Kiev; vlaaienbakkers geven jongeren met downsyndroom een kans

In herinnering Wilma Balvers (1960-2021) kon blijven lachen hoe ziek ze ook was; ‘Het is wat het is’, zei ze dan

Na haar slechtnieuwsgesprek in november vorig jaar besloot Wilma Balvers dat ze foto’s wilde laten maken, nu het nog kon. Op een van die foto’s is ze op de rug te zien, loopt ze weg met een koffer in haar hand. Zo wilde ze het zelf graag, want ze begon immers aan haar laatste reis. Haar verjaardag op 28 december haalde ze niet meer. Wilma overleed op kerstavond, in het bijzijn van haar man, dochters en kleinzoon.

15 mei