Vleesconcern Van Loon uit Son stapt in maaltijden

SON - Na vlees en vleesvervangers gaat Van Loon Group ook koelverse maaltijden produceren. Met Bonfait in Denekamp wil het Sonse concern de vierde overname in twee jaar tijd realiseren.

Het is een compleet andere markt waar Van Loon Group zich door de voorgenomen overname van Bonfait op richt. Bonfait produceert koelverse maaltijden, maaltijdcomponenten, (pasta)salades, soepen en sauzen.

Quote Een aparte divisie voor maaltijden is voor ons de volgende stap om duurzaam te blijven groeien en ontwikke­len.” Erik van Loon, Van Loon Group

Toch is het vlees hier niet ver weg. ,,Vlees is een belangrijke component in de maaltijden", zegt een woordvoerster van het Sonse bedrijf.

Maaltijden als groeimarkt

In het geval van Bonfait is het Van Loon vooral te doen om activiteiten waarmee het verder kan groeien. De koelverse maaltijden staan te boek als groeimarkt. ,,We zijn een toekomstgericht bedrijf. Eerder zagen we kansen in de markt van vleesvervangers. Een aparte divisie voor maaltijden is voor ons de volgende stap om duurzaam te blijven groeien en ontwikkelen", laat bestuursvoorzitter Erik van Loon weten.

In de vleesmarkt waar Van Loon groot in is geworden, ligt groei minder voor de hand. Het idee bestaat dat minder vlees eten de norm wordt. Cijfers over de vleesconsumptie bevestigen dat momenteel overigens niet, stelt het bedrijf. ,,Maar als je naar de ontwikkeling kijkt dan moeten we daar zeker rekening mee houden. We zien dat vleesvervangers terrein winnen.”

Vleesloos en hybride

Daarop anticipeerde de groep vorig jaar met een eigen lijn van vleesloze producten onder de naam The Blue Butcher. Ook nam Van Loon de vleesactiviteiten over van Enkco Foodgroup, dat onder meer hybride producten maakt waarbij dierlijke en plantaardige eiwitten zijn gemengd.

Als de beoogde overname van Bonfait de goedkeuring krijgt van de mededingingsautoriteit en de ondernemingsraden dan wil Van Loon daar een duurzaamheidsslag maken. Zoals zijn vlees afkomstig is van veehouders die voldoen aan duurzaamheidseisen, zo wil het ook aansturen op levering van duurzame producten voor de koelverse maaltijden.

Met Bonfait krijgt Van Loon toegang tot een klantengroep in de retail en foodservice in binnen- en buitenland. ,,Dat klantportfolio sluit goed aan bij dat van ons", zegt Van Loon.

Bonfait is momenteel onderdeel van het Duitse Apetito. Apetito heeft besloten zich te concentreren op de markt van diepvriesmaaltijden.

Naar 2500 medewerkers

Met de ruim 200 medewerkers in Denekamp groeit Van Loon Group naar een omvang van zo'n 2500 medewerkers. In november vorig jaar kocht het rundvleesproducent Verhey in Nuth met 225 medewerkers. Enkco in Nuth was goed voor zo'n 100 arbeidskrachten. Eind 2018 werd specialist in het garen van vlees Van de Raa Meat & More in Almere met 35 personeelsleden overgenomen.