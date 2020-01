Wie gooide dodelijke straatklinker in Best? Nooit opgeloste zaak op coldcasekalender

BEST - Gerrie van Erp uit Aarle-Rixtel (72) was op slag dood bij het auto-ongeluk dat ontstond toen iemand een klinker door de voorruit gooide. De zaak uit 2007 staat in de nieuwste coldcasekalender .

De nooit opgeloste zaak rond de ‘stenengooiers’ in Best, wordt voorzichtig opnieuw onder de aandacht gebracht. Het is van de vier zaken uit de regio die zijn opgenomen in de nieuwste coldcasekalender die vanaf gisteren onder gedetineerden wordt verspreid. Bij het stenengooiers- incident in Best, dat plaatsvond in 2007, verongelukte Gerrie van Erp uit Aarle-Rixtel nadat de auto waarin zij zat werd bekogeld met een straatklinker.

In totaal staan er 52 nooit opgeloste zaken in de kalender, die voor het eerst ook onder de aandacht wordt gebracht bij tbs’ers. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat gedetineerden vaak veel weten over misdrijven. Met hun tips kunnen coldcase mogelijk alsnog worden opgelost, zo is de gedachten. De kalender van afgelopen jaar leidde tot 202 tips, twee oude zaken konden naar aanleiding daarvan worden heropend.

Wies Hensen

In de 2020-editie is er onder andere opnieuw aandacht voor de moord op Annouschka Weezenbeek. De 15-jarige Budelse verdwijnt in 1990 als ze op pad gaat om een brief te posten. Haar lichaam wordt uiteindelijk gevonden in de Zuid-Willemsvaart. Het dorp was al geschokt omdat een half jaar eerder plaatsgenoot Wies Hensen dood was gevonden in Dommelen. Zij was de dag ervoor nog gezien op de kermis in Budel. Ook is er een kalenderbladzijde besteed aan de vermissing van Helmonder Rachid El Oiryachi. De drugscrimineel verdween spoorloos na een bezoek in Boxtel.

De vierde regionale zaak op de coldcasekalender van dit jaar is dus het tragische ongeluk in Best. Het echtpaar Van Erp is op zondag 29 april 2007 op weg naar huis na het communiefeest van hun kleindochter. Diezelfde dag is PSV kampioen geworden. Vlak voor middernacht rijdt het stel op de Sonseweg in Best als er vanuit een tegemoet komende een straatklinker richting hun auto wordt gegooid.

