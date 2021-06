Brabantse nomade Wilma past op huizen: ‘Hier in Bruinisse laat ik acht keer per dag een hond uit’

Voordat Wilma Vervoort een ‘Menopause Nomad’ werd, had ze samen met haar partner een softwarebedrijf in Amsterdam. Hij ontwikkelde en bouwde, zij verkocht. ,,Toen mijn partner overleed was de grond onder het bedrijf en mijn toenmalige leven met mijn minderjarige zoon weg. Ons gezamenlijk bedrijf met klanten was in mijn eentje niet overeind te houden. Waarom zou ik zo verder sukkelen en sappelen, dacht ik na een tijdje. Ik was door de hoge huren al naar het Brabantse Best verhuisd. Ik ben Brabantse van oorsprong. Ik waagde de sprong, schreef mij in bij een website voor huisdierenoppassers.” En zo begon het nomadenbestaan van Wilma.