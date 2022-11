Brabantse volkslied als decembercadeau

SINT-OEDENRODE – We hè’n ‘r gin berge, we hè’n ‘r gin zee. Mer ’t lève is goewd en we zen ‘r tevreej. Met deze tekst begint Nico van de Wetering zijn Brabantse volkslied. Hoewel ‘Dè is m’n Brabant’, nooit is uitgeroepen tot hét Brabantse volkslied beschrijft dit luisterliedje de eenvoud en de kracht van het Brabantse volk.