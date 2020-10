BrabantZorg levert eetpunt Boskant geen maaltijden meer: ‘Er is met ons geen overleg geweest’

SINT-OEDENRODE - Er leefde een kleine hoop dat het eetpunt in Boskant binnenkort weer kon starten. Tot BrabantZorg aankondigde te stoppen met de maaltijdvoorziening in de wijk en de organisatie op zoek moet naar een andere cateraar.

Onbegrijpelijk, vinden de KBO-kartrekkers Annemarie Rovers en Toon Hageman de onvoorziene medeling. ,,Er is met ons geen overleg geweest. We hebben een brief ontvangen die ons voor het blok zet. Dat maakt ons boos en verdrietig.” Ze begrijpen dat de gezamenlijke maaltijden tijdens corona stopten.

,,Maar toen de maatregelen versoepelden, vroegen mensen ons wanneer het eetpunt weer startte. Voor hen zijn de wekelijkse maaltijden in de Boskantse voetbalkantine een uitje. De kosten zijn niet het probleem. We begonnen met een bedrag van 6,55 euro, dat liep in acht jaar op naar 8,50 euro. Nee, het probleem zit hem in het niet-communiceren. We stuurden e-mails naar Odendael en gingen ervanuit dat die bij de Raad van Bestuur terechtkwamen. Blijkbaar kwamen ze niet aan.”

Driegangen keuzemenu

Sinds 2012 verzorgde BrabantZorg via Zorgcentrum Odendael de maaltijdvoorziening voor de eetpunten in Liempde, Olland, Nijnsel en Boskant. Vrijwilligers haalden en serveerden de maaltijden en senioren consumeerden een driegangen keuzemenu: gebonden of bouillonsoep, vlees of vis, gekookte aardappelen of puree, twee soorten groenten en keuze uit twee toetjes.

Vrijwilligster Martje van den Elzen: ,,Mensen rekenden erop, ze kwamen in hun mooiste kleren, dronken een glaasje, wisselden nieuwtjes uit, vroegen naar elkaars omstandigheden en hadden het gezellig. Ook voor de vrijwilligers valt dit besluit zwaar. We beleefden plezier aan de lege schalen, aan de rust tijdens het eten en het kwebbelen tussen de gangen door.”

De uitbraak van het coronavirus was voor BrabantZorg aanleiding om zich te focussen op hun belangrijkste taak: het leveren van zorg. Bij mensen thuis, in de 35 verpleeghuizen, revalidatie- en herstelzorg. Volgens communicatieadviseur Annemarie van Daalwijk valt het leveren van maaltijden buiten de eigen verpleeghuizen hier niet meer onder. ,,Mensen kunnen wel warme maaltijden nuttigen in een BrabantZorg-restaurant voor externe bezoekers zolang de restaurants open blijven. Ook bij de eetpunten van ONS Welzijn zijn ze welkom.”

Gezelligheid bieden

Omdat ONS Welzijn geen eetpunt heeft in Sint-Oedenrode is KBO Boskant in gesprek met Welzijn De Meierij. Annemarie Rovers: ,,We kijken of Rooise cateraars een oplossing voor ons hebben.” Maar ze is teleurgesteld over het besluit van BrabantZorg. ,,Koken voor een aantal mensen meer, gaat in één moeite door. En eenzame mensen gezelligheid bieden via een maaltijd is ook een onderdeel van BrabantZorg.”

BrabantZorg betreurt dat de communicatie onzorgvuldig verliep en heeft inmiddels contact gehad met Rovers.