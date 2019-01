Brand bij café Oud Nijnsel, mensen uit woning boven café elders opgevangen

UPDATENIJNSEL - De brandweer is vrijdagnacht druk bezig geweest met een brand in café Oud Nijnsel in Nijnsel. Niemand raakte gewond. Mensen die in de woning boven het café verbleven, moesten hun huis verlaten. Zij hebben de nacht ergens anders doorgebracht.

Rond 02.20 uur rukte de brandweer uit naar Nijnsel vanwege een ‘brandgerucht' in de Azaleastraat. Dat betekent dat iemand rooklucht had opgemerkt en daarvoor de brandweer had gewaarschuwd. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd tijdens het aanrijden al duidelijk dat ook echt brand woedde in een pand in die straat.

Korte tijd na aankomst schaalde de brandweer op. Daardoor kwamen uiteindelijk twee bluswagens en een waterwagen op de melding af. Rond 05.00 uur is de brandweer vertrokken omdat het vuur geblust was en ook het nablussen was afgerond.

Het vuur heeft zich beperkt tot de benedenverdieping van het pand. Vooral rond de bar heeft de brand fel gewoed. De appartementen boven het café en ook een naastgelegen pizzeria liepen rookschade op.