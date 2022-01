Brand in een container die speciaal voor opslag van accu's is ontworpen, hoe kan dat?

,,Onze container heeft zijn werk gedaan”, benadrukt directer Bram van Beers van Lithium Safety Containers uit Best. ,,De interne blusinstallatie heeft de brand onderdrukt. De container is afgesloten, de speciale ‘plofklep’ ging open toen de druk te hoog werd. En er ging automatisch een melding af dat er brand was. Onze containers hebben tot doel om schade voor de omgeving te voorkomen. Dat is in dit geval ook gelukt. Er stond een auto naast de container, die had geen krasje.”