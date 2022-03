Brand in meterkast van bedrijf op Ekkersrijt, brandweer rukt uit met meerdere wagens

VIDEO Vrouw (54) zwaarge­wond bij steekpar­tij in Best, omwonenden schrikken: ‘Ik werd wakker van het gegil’

BEST - Bij een steekpartij in een appartement in Best is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 54-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Een 51-jarige man is aangehouden. Bij die arrestatie heeft de politie wapens getrokken.

