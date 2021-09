Brand in schuur dreigt over te slaan naar woning in Sint-Oedenrode

ZOMERSERIE ‘Een foto hoeft zeker niet perfect te zijn. Dat is misschien zelfs een beetje saai, als alles klopt’

30 augustus BEST - Al vanaf zijn zeventiende ging Lou van der Aa met ‘de echte’ fotograaf Aartsen uit Best op pad. Zo’n zes jaar lang elke dinsdagmiddag samen de natuur in waarbij ze soms urenlang maar één vogeltje bestudeerden. In die tijd waren er nog geen digitale camera’s waarmee je eindeloos foto’s kon maken maar ,,… gelukkig had hij genoeg fotorolletjes ter beschikking.”