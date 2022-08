Brand tussen buurthuis en wooncomplex in Best

Aangehou­den vrachtwa­gen­chauf­feur (33) was onder invloed van alcohol bij dodelijk ongeval op A2 bij Best

BEST - De 33-jarige vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A2 bij Best maandagavond, was onder invloed. Dat laat de politie dinsdag weten.

2 augustus