Brandweer blust woningbrand in Best, verkeer omgeleid

Netbeheer­der bouwt verdeelsta­ti­on voor wijk Best: ‘Nodig om nieuwe huizen van stroom te voorzien’

BEST - Netbeheerder Enexis is van plan een nieuw verdeelstation te bouwen aan de Veldweg in Best. Dat is nodig om de huizen in de nieuwbouwwijk Aarlesche Erven van stroom te kunnen voorzien.

17 november