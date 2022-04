Brandweer ter plaatse vanwege lek bij Ikea op Ekkersrijt

Bestse molen draait mee voor recordpo­ging die internatio­naal aandacht vraagt voor am­bacht

BEST - Zelfs in Nieuw Zeeland zijn molenaars midden in de nacht opgestaan om gelijktijdig met 806 molenaars in Nederland en zes andere Europese landen hun molen te laten draaien. Deze recordpoging zaterdag was vooral bedoeld om de aandacht te vestigen op het gilde en het ambacht van de molenaar in het jaar waarin ze hun 50-jarig bestaan vieren. Ook Korenmolen De Volharding in Best deed mee.

9 april