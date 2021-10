Brandweer zaagt dak open om schuurbrand te blussen in Sint-Oedenrode

MC De Linden wil uitbreiden, maar vindt geen plek

14 oktober SON EN BREUGEL - Huisarts Christian De Groot zit met zijn handen in het haar. Het gezondheidscentrum MC De Linden in Son barst uit zijn voegen. Hij is op zoek naar een grotere praktijkruimte, maar weet de afgelopen twee jaar nog geen geschikt pand te vinden. Hij kijkt ook naar de gemeente voor hulp.