Breugelse basisscholen Regenboog en Krommen Hoek definitief in één gebouw

De discussie rond de gebouwen houdt de twee Breugelse scholen al een jaar of twee bezig. Aanvankelijk koerste de gemeente juist op een gezamenlijk schoolgebouw op de Regenboog-locatie in het Breugelse centrum. Die zou de broodnodige levendigheid in het dorpshart moeten brengen. De plannen stuitten echter op hevig verzet van ouders van De Krommen Hoek, die zeer waren gehecht aan de locatie in het Dommeldal. Daarop trok de gemeente in eerste instantie zijn keutel in. Toen er na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe coalitie van Dorpsbelang, CDA en PvdA/GL kwam, draaide de discussie om. De partijen zetten juist in op één schoolgebouw op de locatie van De Krommen Hoek. Intussen wilde schoolbestuur PlatOO garen op de klos. Omdat de gemeente niet snel genoeg ging, kondigde bestuurder Annemie Martens aan zelf met een plan te komen.