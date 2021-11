Breugelse schakers en zangers wachten: De Boerderij klaar, maar nog niet open

SON EN BREUGEL – Alles wat gerenoveerd kon worden, is klaar. Toch blijven de deuren van De Boerderij in Breugel langer dicht. ,,We hoopten op een opening in juni, daarna september, vervolgens oktober en toen uiteindelijk december, maar één en ander is misgelopen.” Voorzitter Pieter Wesselink baalt een beetje van alle bouwvertragingen en een verkeerde vergunning.

Quote Alles moet centraal aange­vraagd worden, maar niemand die precies wist hoe en wat Pieter Wesselink, Bestuursvoorzitter De Boerderij Het gebouw ziet er prachtig uit, De Boerderij aan de Leeuwstraat in Son en Breugel. Ruim anderhalf jaar is het gemeenschapshuis nu al gesloten. ,,Dit jaar op 6 januari was het pand leeg en klaar voor de renovatie. We moesten tot eind oktober wachten tot de gemeente klaar was”, steekt bestuursvoorzitter Pieter Wesselink van wal.

,,Er moesten nog branddeuren in op aanwijzing van de Veiligheidsregio. De plaatsing daarvan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De verbouwing liep lang uit. Het was een erg ongelukkige samenloop van omstandigheden.”

Verkeerde vergunning aangevraagd

Een nieuwe tegenslag diende zich aan. De Boerderij hoopte uiteindelijk op een officiële opening rond december. ,,Maar we missen om één of andere duistere reden een vergunning”, legt de voorzitter uit. ,,Er is veel veranderd in ‘vergunningenland’ en als particulier of als een organisatie als de onze is het erg onduidelijk. Alles moet centraal aangevraagd worden, maar niemand die precies wist hoe en wat. Er is deze week wel een nieuwe ingebruikstellingvergunning aangevraagd. Samen met nieuwe tekeningen en een heel nieuw voorstel. Ik vrees dat dit weer een stevige vertraging zal opleveren.”

Wethouder De Bruin kent de situatie. ,,De renovatie is prachtig. We hopen dat er straks veel activiteiten plaatsvinden voor een heleboel mensen uit de wijk. Er wordt op dit moment nog gekeken naar enkele noodzakelijke laatste punten, onder andere de brandveiligheid. Dat duurt wat langer dan gepland. We proberen daarover zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Natuurlijk snappen we dat het voor de organisatie niet leuk is om te moeten wachten als je graag aan de slag wilt. Ook wij zien erg uit naar de opening van De Boerderij.”

Volledig verbouwd

Jammer voor alle gebruikers van het gemeenschapshuis, want niet alleen heeft het complete gebouw een fris likje verf gekregen en zitten er nieuwe plafonds in, er staat ook een nieuwe keuken te pronken en een lift brengt mensen die slechter ter been zijn makkelijker naar boven. ,,Er is zelfs ventilatie die coronaproof is”, zegt Wesselink trots. ,,We hebben ook duurzame initiatieven geïnstalleerd zoals zonnepanelen op het dak, regenwater wordt hergebruikt en verbruikte warmte wordt teruggewonnen.” Maar toch is de teleurstelling groot. Meer dan tachtig clubs hebben een thuis in De Boerderij. Van schilderclubs, jeu de boulesverenigingen, koren, dansverenigingen, yogagroepen tot schaakclubs.

Extra mensen

Hoewel De Boerderij dus nog niet officieel is opgeleverd, mogen Wesselink en zijn vrijwilligers het pand wel in, om wat dingen op orde te maken. Er zijn nog geen activiteiten mogelijk. ,,Wanneer we dan wel officieel mogen starten, weten we niet precies.”

Maar uitstel heeft niet altijd alleen nadelen. De organisatie is dringend op zoek naar nieuw bloed en heeft nu tijd om mensen te zoeken. ,,We werken met vrijwilligers. Er zitten nu vier ‘jonge’ mensen in het bestuur, maar een deel is al op leeftijd en vrijwilligers kunnen geen 24 uur per dag, 7 dagen per week met De Boerderij bezig zijn. De vereniging heeft gelukkig wel weer een penningmeester, maar we zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers.”