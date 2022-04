Breugelse vogeltjes zingen hoogste lied op Koningsdag; ‘Hoor ik daar een fietspompje of de vijfde van Beethoven?’

Oekraïense Katya en Anna wachten al weken op hun inschrij­ving bij de gemeente: ‘Terwijl we willen studeren en werken’

BEST - Al anderhalve maand verblijven de Oekraïense vriendinnen Katya en Anna in Best, maar vooralsnog kunnen ze niet werken of studeren. De reden? Hun inschrijving is nog niet rond. In sommige gemeenten duurt dat veel langer dan op andere plekken. ,,Heel frustrerend.”

17 april