Bridgescherm bedacht om toch kaartje te kunnen leggen

DinerVanBe­st: Samen op straat eten voor de verbonden­heid én als steun voor de Bestse restau­rants

26 mei BEST - In deze coronatijd kan er vooral veel níet. Afstand moeten houden van elkaar raakt ons niet alleen persoonlijk maar ook de horeca-ondernemers. Tijdens het DinerVanBest-event op 30 mei wordt geprobeerd allerlei vliegen in één klap te slaan: het gevoel van saamhorigheid verhogen en de restaurants in Best een steuntje in de rug geven.