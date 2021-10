Briljanten paar Rovers-Thomassen: ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’

Net veertien jaar oud werkte Gerard als boerenknechtje, later in de houtbranche en veertig jaar bij Kamp Oda, het huidige Ahrend. ,,Ik monteerde kantoormeubelen en zat ook in de buitenmontage. We reden met de vrachtwagen naar Zeebrugge en staken via Dover over naar Engeland. Ik zou met mijn maten terugvliegen: mijn eerste vliegreis. We zaten in het vliegtuig maar moesten eruit vanwege een defect. Ik dacht: tsjonge wel erin gezeten maar niet gevlogen. Gelukkig konden we later met een Belgisch toestel terug.”