Britse mortier-granaat uit WOII aangetroffen in Bestse woonwijk

Aardbeien­fi­le zet leefbaar­heid in Udense woonwijk onder druk: ’Ik ben er klaar mee. De rijen auto’s voor de deur, het wildplas­sen’

5 april UDEN - Ook in het frisse paasweekend was de aardbeien drive-in J&B in Uden een trekker. Het leidde weer tot files én irritaties in buurtschap ’t Loo. Een oplossing ligt echter in het verschiet.