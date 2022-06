Broers Teun en Joep runnen pennenfabriekje in Best: 'Een handgemaakte vulpen is als een sjiek horloge’

‘Luchtdiri­gent’ laat ouderen in verzorging­huis meedeinen op klassie­kers

BEST - Een luchtdirigent, zangeres en pianist lieten bewoners van Archipel-Kanidas Nazareth in Best deze week meedeinen op klassiekers. Het doel? Ouderen activeren in hun dagelijkse bestaan en hen een bruisende middag bezorgen.

16 juni