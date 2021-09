Brood weggooien? In Olland maken ze er tosti’s van

OLLAND - Voedselverspilling voorkomen. Dat was het onderwerp van de gastles gisteren op basisschool De Sprongh in Olland voor leerlingen van groep 7/8.

Ollandse kinderen weten wat voedselverspilling inhoudt. Zonder voorbereiding beantwoorden ze vragen over duurzame doelen, inperking van voedselverspilling en ze staan versteld hoeveel voedsel er in de afvalbak verdwijnt. Gastdocente Madeleine Velthuizen vraagt welk product het meest weggegooid wordt en de kinderen reageren stomverbaasd op het antwoord: ,,Brood? Wij maken van oud brood tosti’s, wentelteefjes of croutons. En soms krijgt onze hond het”, zegt Finn.

Quote Voor 600 euro kun je vaak naar de Efteling Leerling

Dat er in Nederland 120 euro per persoon weggegooid wordt aan voedsel en dat dit het afgelopen jaar enorm is toegenomen omdat mensen vaker thuis kookten, is voor de kinderen onbegrijpelijk. Een leerling steekt zijn vinger op: ,,Voor ons gezin met vijf personen zou dat uitkomen op 600 euro”, rekent hij uit. ,,Daar kun je vaak voor naar de Efteling”, weet een bijdehandje.

Met deze gastles haakte basisschool De Sprongh in op de Verspillingsvrije Week. Juf Rosanne vindt dit uitermate belangrijk voor haar pupillen. ,,De getoonde filmpjes, uitleg, meedenken en het zelf maken van smoothies is leerzaam. Mijn leerlingen zijn nieuwsgierig en dit zijn de dingen die ze onthouden. We gaan met de klas nadenken wat we kunnen doen tegen voedselverspilling.”

De rode bietjes zijn de winnaar

Door zelf smoothies te maken ervaarden de kinderen dat restjes groenten en fruit nog heel goed gegeten kunnen worden. Als basis werden spinazie, worteltjes, witlof en rode bietjes verdeeld over vier groepjes. Aangevuld met prei, appel, peer, banaan, water of sap ging alles in de blender. Wethouder Jan Goijaarts was één van de juryleden en positief verrast over de verschillende smaken. De groep van de rode bietjes werd winnaar; niet alleen de smaak maar ook de onderlinge samenwerking telde mee. De waardebon van 15 euro kunnen de winnaars besteden bij de Helden van Kien.