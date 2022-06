Brugpieper en al je eigen bedrijf; Kim (13) uit Son begint eigen sieradenshop

Binnenkij­ken bij het Van der Valk-ho­tel langs de snelweg bij Best: ‘Als het eten hier straks goed is, kan onze keuken eruit’

BEST/EINDHOVEN - Een skybar, vijftien verdiepingen en mooi uitzicht over de wijde omgeving. Er valt van alles te ontdekken in het nieuwe Van der Valk-hotel dat bij Best langs de snelweg wordt gebouwd. Over een half jaar opent het maar tijdens de Dag van de Bouw waren bezoekers al even welkom. Dat gold ook voor appartementencomplex de Hooghe Heer in Meerhoven.

20 juni