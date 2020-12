Buitenbeelden: Een flinke beestenboel in Best

Claassens goedmakertjes, de twee witte figuren Konijn en Groot Wit Nieuw Beest staan redelijk in de buurt van de Mol. Beide werken zijn van gewapend polyester gemaakt, zo zorgde Claassen ervoor dat de beelden tegen weer en wind bestand zijn. Aan de kruising van de Willem de Zwijgerweg met de Prinses Beatrixlaan ligt Konijn in het gras te relaxen. In 2017 vond dit dier zijn plekje. Het is niet het eerste konijn dat de kunstenaar maakte; ook in Rotterdam staan exemplaren en dichterbij stond er een konijn in Piet Hein Eeks werkplaats in Eindhoven. In vergelijking met de Mol is Konijn een knuffeldiertje: schattig, wit en vele malen kleiner. Nog steeds groot voor een konijn (zo'n 240 kilo), maar toch.