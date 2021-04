Buitenland kijkt mee op Indonesië-expo in Best

BEST - 8 jaar geleden begon het met een simpele expositie in een vitrine in de bieb. Er stonden spullen in van de Wereldwinkel. Ine WawoRuntu van Stichting Hibiscus uit Best had het initiatief genomen omdat ze Indonesië in de schijnwerpers wilde zetten. Dat ging zo goed dat het nu elke april Indonesië-maand is in Best.

Vorig jaar ging het feest niet door maar dit jaar is alles op alles gezet om in de herkansing te gaan. Het online-programma zorgt ervoor dat er nu ook mensen uit het buitenland mee kunnen kijken. ,,Dat is natuurlijk het grote voordeel van online gaan”, lacht Marian Rombouts, programmamaker bij Cultuurspoor.

Quote Helaas kunnen we dit jaar niet genieten van de heerlijke Indonesi­sche lekkernij­en Marian Rombouts

Ze herinnert zich de afgelopen 8 jaar nog goed. ,,We begonnen dus met een hele kleine expositie in de bieb destijds. De belangstelling was echter zo groot dat er van lieverlee steeds meer werd georganiseerd. En zo kwam de traditie tot stand om elke april de focus op Indonesië te leggen. Inmiddels is Best één van de hotspots in Nederland als het om Indonesië-promotie gaat. Helaas kunnen we dit jaar niet genieten van de heerlijke Indonesische lekkernijen. Dat is wel jammer.”

Op 1 april werd de maand feestelijk geopend door burgemeester Ubachs en de Indonesische ambassadeur, Mayerfas. Het thema van dit jaar is “Het vergeten erfgoed van Lasem’.

Modeshow met batik-kleding

In deze kleine, oude stad op Midden-Java wordt nog op de authentieke manier gebatikt. Tijdens de opening werd dan ook een modeshow getoond met batik-kleding. Ook werd er een film vertoond, gemaakt door Omroep Best, over de batik-expositie in Cultuurspoor. Alles is terug te zien via hun website, waar ook ingeschreven kan worden voor de webinars die worden gehouden op 15 en 22 april.

,,De belangstelling voor Indonesische activiteiten is overweldigend” verklaart Rombouts. ,,Vorig jaar kondigden wij een Indonesische taalcursus aan. We rekenden op een man of 12 maar er kwamen maar liefst 30 aanmeldingen! Deze taalcursus gaan we nu online aanbieden trouwens. De cursus Indonesische dans wordt doorgeschoven naar september. Daar kunnen mensen zich nog voor opgeven via onze website.”

Volgens Rombouts is de belangstelling zo groot omdat Nederlanders zich verbonden voelen met Indonesië. ,,Het is natuurlijk ook een geweldig mooi vakantieland waar mensen graag heen gaan”, besluit ze.