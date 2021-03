Buren boos op gemeente Meierijstad om bouwplan Deken van Erpstraat

De gemeentewoordvoerder was evenwel zeer positief over het plan, dat gaat voorzien in een grote behoefte aan woonappartementen,’en het is een mooi stedenbouwkundige afsluiting van het gebied.’ De families Van den Hanenberg en Kaskers denken daar anders over. Zij zijn niet erg te spreken over de handelwijze van de gemeente. Volgens hen heeft de gemeente bij het opstellen van de plannen alleen naar de wensen van ontwikkelaar Okko gekeken en niet haar hun belangen.

Nieuwbouw te dicht op hun percelen

Parkeergarage

Er komen in totaal vijf appartementen in de nieuwbouw en daarvoor zijn 14 parkeerplaatsen nodig. Tien kunnen op eigen terrein worden aangelegd en vier plekken worden gereserveerd in een nabijgelegen parkeergarage. Volgens de buren is het onmogelijk om vast te stellen of de nieuwe bewoners dan wel hun bezoekers op de aangewezen plekken in de garage zullen parkeren. Zij vrezen dat die auto’s toch bij hun woningen en gebouwen aan de Heuvel of erachter worden neergezet. Want het is volgens buren Van den Hanenberg en Kaskens nog wel een flink eindje lopen van de parkeergarage naar de appartementen en zal de verleiding groot zijn om dichterbij te parkeren. De Raad van State zette vraagtekens bij de handhaafbaarheid van het verplichte parkeren in de garage. Die eis staat weliswaar in de koop- en huurcontracten, maar wat de gemeente kan doen als de bewoners hun auto’s toch op straat parkeren, bleef onduidelijk.