Burgemeester waarschuwt bedrijven Ekkersrijt voor mogelijke rellen

UPDATE Philips schrapt tientallen banen in Best; administra­tief werk naar Polen

21 januari BEST/EINDHOVEN - Philips grijpt in bij de medische fabriek van het concern in Best. Enkele tientallen banen gaan verloren bij het verplaatsen van werkgelegenheid naar het buitenland. Het betrokken personeel is donderdagochtend in kennis gesteld van het voornemen om banen te schrappen.