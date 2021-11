Buurtbemiddeling zoekt al tien jaar naar oplossingen: ‘Twintig zaken per jaar is nog te weinig’

BEST - Een eigen Rijdende Rechter voor Best? Nou nee, Buurtbemiddeling Best velt geen oordeel waar partijen zich maar bij hebben neer te leggen. Ze willen juist proberen alles in goede harmonie af te handelen zodat de betrokkenen weer met elkaar door één deur kunnen. Dat doen ze in Best al tien jaar, met tien speciaal geschoolde vrijwilligers.

Quote In zo’n 70 procent van de gevallen lukt het ons wel om ze met elkaar in gesprek te brengen en een oplossing te verzinnen Peter de Leeuw, Buurtbemiddeling Best/LEVBest Dus niet ‘dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen’? ,,Nee, zeker niet”, zegt Peter de Leeuw met een lach. Hij is coördinator bij Buurtbemiddeling Best, een dienst van welzijnsorganisatie LEVBest. Niet alle zaken worden in behandeling genomen. ,,Als er al officiële instanties zoals de politie of de rechter aan te pas zijn gekomen, beginnen we er niet aan. Dan is het al te vergevorderd”, legt De Leeuw uit. ,,Wij staan het liefst aan het begin, als er nog geen andere stappen zijn genomen.”

Zodra Buurtbemiddeling Best de zaak heeft ‘geaccepteerd’, gaan twee bemiddelaars op bezoek bij de partij die het probleem heeft aangezwengeld. ,,We luisteren naar hun verhaal en vellen geen oordeel. Want elke partij die betrokken is, beleeft het op zijn manier en dat is in zijn ogen de waarheid. Vervolgens moeten we de andere partij(en) aan tafel zien te krijgen. We gaan bij hen langs en proberen hen te overreden op neutraal terrein het gesprek aan te gaan.”

En als ze niet mee willen doen? ,,Dan houdt het meteen op”, stelt De Leeuw. ,,Maar in zo’n 70 procent van de gevallen lukt het ons wel om ze met elkaar in gesprek te brengen en een oplossing te verzinnen. En bij de resterende 30 procent zien we dat de problemen weliswaar nog niet de wereld uit zijn, maar dat de verhoudingen onderling wel iets verbeterd zijn.”

Vrijwel geheel met vrijwilligers

In de omliggende gemeentes wordt het bemiddelingswerk door professionals opgepakt die er flink wat uren per week aan besteden. Woningstichtingen betalen daar mee aan de dienst en brengen actief zaken aan. In Helmond en Eindhoven kunnen ze het bijna niet bijbenen.

Maar in Best werkt dat anders. Daar draait de bemiddelingsdienst al tien jaar lang vrijwel geheel op vrijwilligers en voor De Leeuw is het een van de vele taken die hij op zijn bord heeft liggen.

Twintig zaken per jaar in Best en Oirschot

Vooralsnog belanden er zo’n twintig zaken per jaar op het bureau van De Leeuw, van Best en Oirschot samen nota bene. Volgens hem zijn dat er wel heel weinig. Hij kan zich niet voorstellen dat alles echt zo pais en vree is. Het schort aan bekendheid met deze gratis dienst. ,,Terwijl we het juist moeten hebben van doorverwijzingen. Maar instanties gaan vaak eerst zelf aan de slag omdat ze een belang hebben. Een woningcorporatie die kampt met een lastige bewoner is er natuurlijk alles aan gelegen dat het probleem wordt opgelost. Ze halen al snel de politie erbij. Maar die gaan niet onbevangen de discussie aan, zoals wij als Buurtbemiddeling wel zouden doen. Wij zijn namelijk volkomen objectief.”