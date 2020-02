Buurtvereniging OVS in Best viert jubileum met boek

BEST - Buurtschap Onderlinge Vriendschap (OVS) uit Best viert met maar liefst 400 leden dat zij al 50 jaar bestaat. OVS brengt een jubileumboek uit over de vereniging en de plaats ervan in de veranderende maatschappij.

Kees Sprangers, voorzitter van OVS, vertelt enthousiast over het jubileum: ,,Vorig jaar zijn we na gaan denken met onze leden over hoe we onze 50ste verjaardag wilden gaan vieren. Naast wat activiteiten wilden we heel graag iets aan onze leden geven, als herinnering.”

Dat werd een boek. ,,Naast het verhaal van OVS is het boek gericht op de veranderde functie van de buurtvereniging in de maatschappij. Met leuke feiten en veel verhalen van onze eigen leden”, vertelt Sprangers. In vijf verschillende thema’s hopen ze alle aspecten van buurtschap en verbinding aan bod te laten komen.

Ook de manier waarop het boek tot stand komt, is in lijn met het doel van OVS, ‘verbinding’. Zo werkt de vereniging samen met lokale scholen en partijen. Sprangers: ,,Leerlingen van het Heerbeeck College hebben beeldmateriaal voor ons verzameld, een lokale tekstschrijver maakt via interviews de verhalen en het St. Lucas gaat het boek vormgeven.”

,,Het proces alleen al is mooi. Er komen zo veel verschillende verhalen naar voren en er wordt ook wel gekibbeld over hoe dingen precies zijn gegaan. Maar we gaan er een mooi boek van maken waar iedereen met een goed gevoel doorheen bladert.”