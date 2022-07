Buutvrij in Best stopt definitief

BEST - Het besluit van horecagelegenheid ‘Buutvrij voor de hele pot’ om te stoppen zorgt in Best voor veel commotie. Men verwijt de gemeente en de klagende omwonenden dat zij het de hardwerkende ondernemer te moeilijk hebben gemaakt.

VVD-raadslink Vink stelde zelfs schriftelijke vragen aan het college. Vink: ,,Waarom is het de gemeente niet gelukt deze ondernemer te ondersteunen? Waarom wilde men zelfs niet hierover in gesprek gaan? Kan de gemeente het tij nog keren en de onderneming behouden?”

Gesneuveld

Burgemeester Ubachs: ,,De afgelopen vijf jaar zijn wij druk bezig geweest met deze locatie. We hebben geprobeerd via het bestemmingsplan zaken te regelen, maar dat initiatief is gesneuveld bij de Raad van State. Dat komt met name door de provinciale regels die extra streng zijn over horeca-initiatieven in het buitengebied. Vervolgens hebben we, in overleg met de oorspronkelijke bezwaarmakers, een gebruiksovereenkomst opgesteld die in januari van dit jaar inging. Buutvrij zou op basis van deze tijdelijke omgevingsvergunning tien jaar lang haar activiteiten kunnen uitoefenen.”

Daartegen maakten andere omwonenden bezwaar; een nieuwe procedure volgde. ,,Zolang een zaak onder de rechter is, wordt normaal gesproken geen overleg gevoerd, maar toch hebben wij met de uitbaatster gesproken over het uitbreiden van de voorziening. Daar is zij echter niet op ingegaan. Sterker nog, zij is extra activiteiten gaan ontplooien die in strijd zijn met de verleende vergunning”, aldus Ubachs.

Provinciale regels

Vink vraagt zich af of de gemeente het anders had moeten aanpakken met het bestemmingsplan destijds, maar Ubachs wijst erop dat Best nu eenmaal gebonden is aan de provinciale regels. ,,De gemeente staat onverkort achter de verleende vergunning voor Buutvrij. De zaak kan behouden blijven en doorgaan op basis van de voorwaarden die in de vergunning zijn bepaald en de extra mogelijkheden die de gemeente heeft geopperd. Tijdens een gesprek met de burgemeester heeft de ondernemer echter aangegeven dat haar besluit om te stoppen vaststaat.”