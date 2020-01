Mijland (50) zucht eens diep. ,,Dit zou weleens mijn laatste boek kunnen zijn hoor. Wat een werk!’’ Om even later weer te relativeren: ,,Dat zei ik bij mijn vorige 23 boeken ook. De praktijk is dat er zich zo’n enorme hoeveelheid data in mijn hoofd ophoopt, dat er wel weer een boek móet komen.’’

Cerveau Mijland kwam afgelopen november uit. Binnen vijf weken waren er tienduizend van verkocht. ,,Mijn netwerk werpt steeds meer vruchten af’’, erkent Mijland. ,,Inmiddels heb ik zo’n 140.000 boeken verkocht en word ik ook buiten Oirschot herkend.’’

Opvallend in zijn boeken is de positieve benadering van bijvoorbeeld kinderen ‘met een probleem’ of klagende ouders, maar ook het ontbreken van evidence based methodiek, met tientallen voetnoten en verwijzingen naar vakliteratuur. ,,Maar ik ken de schoolwereld als oud-docent en als trainer/coach van leerkrachten wel van binnen en van buiten. Ik heb een praktijkgerichte focus: je moet er iets mee kunnen en liefst ook snel. Dat wordt gewaardeerd in de onderwijswereld, hoewel ik ook weleens kritiek krijg natuurlijk. Tien jaar geleden had ik daarvan nog wakker gelegen, maar nu besef ik dat er gewoon meerdere visies zijn. Ik heb niet de arrogantie om te beweren dat mijn visie alle andere overbodig maakt.’’

De titel van zijn nieuwe boek is een speelse verwijzing naar het populaire tv-programma Chateau Meiland. ,,Het uitgangspunt is de gastvrijheid van mijn brein, mijn ‘cerveau’ in het Frans. Die metafoor is verder uitgewerkt in 25 ‘hotelkamers’, waar je even verblijft om wat te leren’’, legt Mijland uit.

,,Ik vind dat een leerkracht zijn best moet doen om te zorgen dat de leerling gezien wordt. Ieder kind is uniek en bij terugkerend probleemgedrag moet je eens proberen te kijken door de bril van de ‘eigenaar’ van het gedrag. Dat geeft inzicht in het waarom van het gedrag. Als je begint met ‘hoe is het werkelijk met jou?’, dan voelt de leerling de erkenning en kun je als leerkracht het polariseren loslaten. Die ‘gastvrijheid’ in je brein kan er toe bijdragen dat we het passend onderwijs beter vorm kunnen geven. In het voorwoord zegt cabaretier Peter Heerschop dat prachtig. ‘Wat is een goede juf of meester? Eentje waar je dertig jaar later nog met een goed gevoel aan terugdenkt! Niet iemand die je de werkwoordspelling perfect uitlegde, maar iemand die jou vertrouwen gaf.’ Een goede leerkracht geeft ook veiligheid en zorgt voor cohesie en plezier in de groep. Soms moet je dan een entertainer zijn’’, besluit Mijland.