‘Cafékriebel’ leidt kroegbaas Toon Welten terug naar Het Raadhuis in Son

,,Hier heeft mijn hart altijd gelegen. Ik heb hier toptijden meegemaakt, de mooiste tijd van mijn leven gehad’’, zegt Toon Welten (48). Hier is café Het Raadhuis in Son. De huidige eigenaar Rob Meulenbroeks wil meer tijd aan zijn gezin besteden en zette Het Raadhuis in de verkoop. Hij blijft via WO Events betrokken bij evenementen in Het Raadhuis. Welten is in Eindhoven geboren boven een café, dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Die ‘cafékriebel’ brengt hem dus terug naar de kroeg. Op 1 januari wordt hij opnieuw eigenaar van Het Raadhuis, dat hij in 2004 om gezondheidsredenen moest verkopen.

Nu werkt en woont Welten nog in Eindhoven, als druk baasje van Budget Spouwisolatie & Dakreflex, het bedrijf dat hij samen met vriend John Braat heeft opgericht. Dat bedrijf wil hij naar Son verplaatsen. ,,Ik ga niet meer zes dagen in de week in een café staan. Dus zei ik tegen Joep: ‘ik kan jou een goed café en een goede toekomst geven. Als jij dan over vijf, zes jaar echt geïntegreerd bent, neem jij weer een bedrijfsleider in dienst, en dan geef ik de zaak over aan jou’. Joep heeft altijd bij ons in Eindhoven gewerkt, in het Stadspaviljoen van mijn ouders en de Djam, een succesvolle club die ik in Eindhoven heb gehad.’’

Vrijgezel

Joep Verhagen (23) woont ook nog in Eindhoven. ,,Ik ken Son een beetje, hier woont familie van mij.’’ Welten en Verhagen, weer en nog vrijgezel, nemen in de woonruimte boven Het Raadhuis hun intrek. Die woning is sinds zijn vertrek in 2004 niet meer bewoond geweest. Welten: ,,Het behang van Lion King van mijn kinderen hangt nog tegen de muur.’’