Een kameraadschappelijke lach, dezelfde consumptieprijzen en om te beginnen met carnaval een grote tent vóór de gezamenlijke cafés. De renovatie van Oud Rooij duurt nog even en toch besloten beide horecaondernemers al tot verregaande samenwerking.

Koolen: ,,We willen carnavalsvierders in Rooi houden. Dat kan alleen als het gezellig is. Oud Rooij is met carnaval nog niet open. Uit solidariteit met Michael sluit ik mijn café ook. We gebruiken beide veranda’s en plaatsen samen een tent.’’ Met optredens, een middag pullen vullen, het gratis snertconcert van carnavalsvereniging ’t Skrothupke en de kroegentocht zit de tent vijf dagen vol. Of Stichting Papgat blij is met nog een tent op de Markt? Koolen: ,,De voorzitter was de eerste om ons te feliciteren.’’

Beide kroegbazen zien een toekomst vol samenwerking. Ze denken aan een volle agenda met festiviteiten en evenementen. Toelen: ,,Kosten en baten? Die delen we. Onder de noemer Festimèrt organiseren we samen Koningsdag, jaarmarkt, kermis, wellicht een Ierse middag en we zorgen dat hier orkestjes en bands optreden. Dat past prima binnen de herstructurering van de Markt.’’

Hoewel Koolen minder goede ervaringen heeft met de vorige uitbaters van Oud Rooij, weet hij dat het kan: ,,Zet iemand met een blokfluit op de kiosk en er staan de hele dag mensen omheen. Rooi is een dorp van gezelligheid.’’ Dat onderschrijft Toelen graag. Hij runde veertien jaar café d’n Toel in Olland en zocht een nieuwe uitdaging. ,,Ik wilde Oud Rooij al eerder overnemen. Dat ging niet door. Tot enkele maanden geleden bierbrouwer Bavaria me vroeg of ik nog interesse had. En dat heb ik zeker. Ik ben nog jong genoeg om verschillende jaren te gassen.’’ Oud Rooij wordt volledig gerenoveerd. Toelen: ,,We breiden het café uit met lunchplekken. Uiteraard met een andere kaart dan mijn buurman. Maar de consumptieprijzen zijn hetzelfde. Ik pas mijn openingstijden aan. Als D’n Dommel gesloten is, ben ik open zodat mensen altijd terechtkunnen.