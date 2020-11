Cameratoezicht bij milieustraat en jongerencentrum in Best

Aanleiding voor de maatregel is een aantal gevallen van vandalisme rond het jongerencentrum aan de Jacob van Wassenaerstraat. De plek is in trek bij hangjeugd, ondanks het feit dat het terrein buiten bepaalde tijden verboden terrein is voor onbevoegden. ,,Het gaat dan om rondhangen in de late avonduren en in de nacht, vaak in het weekend”, stelt een woordvoerder van de gemeente Best. ,,Hierbij is in sommige gevallen ook sprake geweest van vernielingen en vervuiling.”