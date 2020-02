Carnavalsoptochten afgelast: geld tekort door harde wind

Buurt Son en Breugel hangt zelf verkeers­bor­den op: ‘het is hier net een racebaan’

24 februari SON EN BREUGEL - Niet minder dan honderd verkeersborden hangen in de Van den Elsenstraat en ’t Eind in Breugel. Niet opgehangen door de gemeente, maar door de buurt. De bewoners willen dat automobilisten zich eindelijk eens aan de maximale snelheid van 30 kilometer per uur gaan houden.