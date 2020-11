Carnavalsverenigingen krijgen centrale bouwplek in Best: ‘Belangrijk voor de toekomst van de optocht’

BEST - Goed nieuws voor bouwers van carnavalswagens in Best. Er komt een centrale bouwplek aan de Eindhovenseweg-Zuid. ,,Dit is heel belangrijk voor de toekomst van de optocht,” aldus de organiserende stichting Karnavalsfederatie Best.

Het vinden van een geschikte bouwplek is voor steeds meer carnavalsverenigingen een probleem, zo stellen Gaston Wilting en Bart Swinkels, bestuursleden van de Karnavalsfederatie. ,,We zijn al jaren op zoek naar een oplossing en klopten al eerder bij de gemeente aan. Het is fijn dat alle geïnvesteerde tijd en energie nu leidt tot een mooi resultaat”, aldus Swinkels, die vorig jaar al eens aan de noodklok trok. ,,Dit is heel belangrijk voor de toekomst van de optocht.”

Swinkels verwacht dat er zeker tien lokale verenigingen met de komst van een centrale bouw- en stalplaats uit de brand worden geholpen. ,,En er zijn een aantal groepen die juist vanwege gebrek aan een locatie hun bouwactiviteiten op een laag pitje hebben gezet. Misschien dat zij nu weer opstarten.”

Huurbedrag is 1.111 euro

Het bewuste perceel aan de Eindhovenseweg-Zuid is eigendom van de gemeente Best en werd de afgelopen jaren verhuurd aan een andere partij. De Karnavalsfederatie sluit nu een nieuwe huurovereenkomst met de gemeente en gaat welgeteld 1.111 euro per jaar betalen. ,,Twee keer het carnavalsgetal”, zegt verantwoordelijk wethouder Marc van Schuppen. ,,Het eerder berekende bedrag kwam iets hoger uit, maar dit vinden we een mooie geste. Carnaval is cultureel erfgoed en we zien als gemeente een verplichting om hierin te faciliteren. Toen deze goed gelegen locatie vrijkwam, was één plus één heel voor ons heel makkelijk twee.”

Op het perceel staat nu geen bebouwing. Daar moet de Karnavalsfederatie zelf mee aan de slag. ,,Onze droom is natuurlijk een grote, centrale hal waar iedereen terecht kan en die ook dient als ontmoetingsplek", zegt Wilting. ,,Daarvoor zullen we in overleg met sponsoren moeten kijken hoe dat te realiseren valt.” De stichting mikt voor de kortere termijn op een tijdelijke loods, die in gebruik genomen moet worden in aanloop naar de optocht in 2022. Wilting: ,,Dat is wat ons betreft haalbaar.”

Geen nieuwe prins in 2021

Voor volgend jaar gaat er vanwege het coronavirus een streep door de carnavalsactiviteiten in Best, oftewel ‘Klompengat'. Zo komt er ook geen nieuwe prins carnaval. Al houden Wilting en Swinkels de deur nog wel op een klein kiertje. ,,We weten natuurlijk niet precies wat er straks wel en niet mag, maar we denken bijvoorbeeld nog aan het opstellen van de wagens die toch zijn gebouwd, zodat publiek er met voldoende onderlinge afstand langs kan lopen.”