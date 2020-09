Catharina Ziekenhuis zoekt 2000 mensen met verhoogde kans op hartinfarct: ‘Je bent een tikkende tijdbom’

Rob Hosewol uit Best voelde zich kiplekker. Dus toen zijn werkgever 10 jaar geleden tijdens een reguliere checkup vroeg of zijn bloed mocht worden opgestuurd naar Amsterdam zei hij: ,,Als jullie dat graag willen, moeten jullie dat maar doen. Het maakt mij niet uit.’’

Hij had nooit kunnen bedenken dat een buisje bloed zijn leven zou veranderen. En misschien wel redden. Hij bleek familiaire hypercholesterolemie te hebben, een erfelijke cholesterol aandoening die bij 1 op de 250 Nederlanders voorkomt. Zonder medicatie krijgt 26% van deze mensen voor hun veertigste een hartinfarct te krijgen en 7% komt zelfs te overlijden voor die leeftijd.

Sluipmoordenaar

Medici noemen de aandoening een ‘sluipmoordenaar’, omdat patiënten er pas achter komt als het te laat is. Patiënten kunnen zich kerngezond voelen, gezond eten en sporten, maar de ziekte onder de leden hebben. Daarom heeft het Catharina Ziekenhuis een nieuw expertisecentrum opgezet, die mensen gaat opsporen.

Naar schatting lopen in Zuidoost-Brabant 2000 mensen met familiaire hypercholesterolemie rond. Het ziekenhuis wil ze zo snel mogelijk in beelden hebben om hart- en vaatziekten op jonge leeftijd te voorkomen.

De familie Hosewol uit Best wil andere families waarschuwen. ,,Het was puur toeval dat we er bij mij achter kwamen. Mijn waarden waren toen al gigantisch.’’ Na een familieonderzoek kwam Hosewol erachter dat hij het van zijn vader had gekregen. Ook zijn dochter Rachelle (25) en Tommy (19) blijken de aandoening te hebben. Zij worden al vanaf jonge leeftijd behandeld bij de kinderarts en nu bij de internist.

Stambomen

Het gezin is een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan, vertelt verpleegkundig specialist Daan van den Bersselaar van het Cathrien. Niet zelden is hij stambomen aan het uitpluizen om mensen te waarschuwen dat ze naar het ziekenhuis of de huisarts moeten gaan. ,,Het is het best om er op vroege leeftijd bij te zijn.’’ Het regionaal expertisecentrum is aangesloten bij stichting LEEFH, dat landelijk de opsporing van families met de aandoening coördineert.

Van den Bersselaar vindt niet dat iedereen naar de huisarts moet gaan om bloed te laten afnemen. ,,Maar het is wel goed om na te gaan of er hart- en vaatziekten voorkomen op jonge leeftijd. Bij vrouwen is dat onder de 60 jaar en bij mannen onder de 55. De hele familie telt mee, dus ook nichten, neven, ooms en tantes. Als dat zo is, is het goed om het gesprek aan te gaan.’’

Als de diagnose is gesteld, valt er goed mee te leven. Dochter Rachelle en vader Rob zetten eens in de twee weken een spuit met cholesterolverlagende middelen. Zoon Tommy slikt dagelijks pillen.

Rachelle: ,,Ik zeg niet vaak tegen anderen dat ik het heb, maar als ze het weten vragen mensen: Ben je te dik? Rook je? Eet je ongezond? Maar ook met een maatje S kan je het hebben. Je kunt er helemaal niks aan doen.’’