Celstraf voor ontucht in Best

De man (40) uit Best misbruikte in augustus 2017 het meisje als zij kwam spelen met zijn eigen zoontje. Zelf ontkent hij, maar de rechtbank acht het bewezen. Ze ziet een hoog herhalingsgevaar. Er was ook kinderporno gevonden bij hem thuis en op zijn werk. De officier kon niet bewijzen dat hij het had verzameld, wel dat hij zich ‘toegang had verschaft.’