Centrummanagement Best stopt, maar ‘opvolger’ is al in de maak

BEST - Er komt definitief een einde aan Centrummanagement in Best. Een nieuwe winkeliersvereniging moet (een deel van) het werk van de stichting gaan overnemen, stelt de gemeente, die ondertussen zélf taken waarneemt.

Het gaat dan dan bijvoorbeeld om de verzorging en inrichting van de openbare ruimte in het centrum van het dorp en de ‘Best Bijzonder’-cadeaubonnen.

Het stoppen van Centrummanagement - dat bestond sinds 2010 - hing al langere tijd in de lucht. Het voltallige bestuur kondigde eerder dit jaar aan per 1 juli op te stappen vanwege ervaren ‘onbegrip en wantrouwen’ vanuit het gemeentehuis. Zo werd de gemeente Best verweten onduidelijk te zijn over een mogelijke uitbreiding van het werkgebied. Ook werden de bestuursleden naar eigen zeggen onaangenaam verrast door de opmerking dat ‘de gemeente graag verneemt wat er met het ruime jaarbudget gebeurt’. Volgens hen nemen de jaarlijkse kosten juist jaarlijks toe.

‘Krachten winkeliers bundelen’

Sindsdien is het niet gelukt om een nieuw bestuur te formeren en wordt het opheffen van de stichting voorbereidt, meldt de gemeente nu. Die gaat daarom kijken naar het opzetten van een nieuwe winkeliersvereniging in het centrum en in Wilhelminadorp, als opvolger van Centrummanagment. ,,Waarbij de winkeliers zelf hun krachten bundelen om gezamenlijk acties en promotieactiviteiten organiseren en contacten met de gemeente onderhouden.” Voor het derde Bestse winkelgebiedje in de wijk Heivelden is geen vereniging nodig, denkt de gemeente. ,,Vanwege de grootte. En ondernemers weten elkaar al goed te vinden.”

De nieuwe vereniging wordt volgens de gemeente geen ‘platform/netwerkorganisatie', zoals Centrummanagement dat was. ,,Dat zou betekenen dat niet alleen de winkeliers maar ook bezoekers, vastgoedeigenaren en passanten plaats moeten nemen.”

Quote Welke taken worden overgeno­men is afhanke­lijk van wat de onderne­mers zelf voor ogen hebben Gemeente Best

Vanaf wanneer de vereniging actief moet worden, is nog niet bekend. Ook is nog niet geheel duidelijk welke taken precies worden overgenomen van Centrummanagement. ,,Dat is afhankelijk van wat de ondernemers zelf voor ogen hebben.” Het vinden van bestuursleden voor die nieuwe vereniging moet wél lukken, denkt de gemeente. ,,Op dit moment zijn er al personen die zich melden om zich in te zetten.”

Manager voor drie winkelgebieden

Daarnaast wordt de zoektocht opgestart naar een betaalde ‘manager winkelgebieden’. Die moet - net als de centrummanager eerder deed - vinger aan de pols houden bij ondernemers. ,,Nieuw is dat het een manager wordt voor alle drie de winkelgebieden”, aldus de gemeente. Wanneer de manager winkelgebieden start, is nog onduidelijk. Hij of zij wordt betaald met opbrengsten uit door de gemeente geheven reclamebelasting.

Eerder kreeg Centrummanagement ook geld via die weg. Het totale jaarbudget bedroeg zo’n 87.500 euro. Dat werd onder meer gebruikt voor groen en versieringen in het centrum en het ondersteunen van evenementen en activiteiten. De stichting zat al sinds het najaar zonder echte centrummanager nadat Ruud de Bruin na tien jaar stopte. ,,Een vrijwilliger vinden voor die rol is moeilijk”, zei het bestuur destijds.